Bitlis Belediyesinden köy çocuklarına tiyatro gösterisi

Bitlis Belediyesi tarafından kurulan tiyatro ekibi, köy köy gezerek tiyatroyu köy çocuklarıyla buluşturuyor.

Bitlis Belediyesi, yaptığı alt ve üst yapı ile sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetleriyle de köy çocuklarını eğlendirmeyi ihmal etmiyor. Daha önce hiç tiyatroya gitme imkanı bulamayan köy çocukları, ekip sayesinde tiyatro oyunu izlemenin mutluluğun yaşıyor.

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğunca köy çocukları için ‘Meddah Amca’ adlı çocuk oyunu sahnelendi. Bitlis Belediyesinin ilköğretim çağındaki 7 çocuktan oluşan tiyatro topluluğunun özenle hazırladığı ‘Meddah Amca’ isimli tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu. Bitlis Belediyesi tiyatro ekibinin 6 yıllık aldıkları eğitim ve çalışmaların ardından ‘Meddah Amca’ isimli tiyatro oyunu, sınıfta bulunan öğrenci ve öğretmenlerinden tam not aldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bitlis Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Cihan Olan, “Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu olarak 2015 yılından bu yana Bitlis merkez, ilçe ve köy okullarında yetişkin, çocuk ve orta oyunlarını sahneleyen ekip olarak önceliğimiz tiyatrodan uzak ve hiç tiyatro ile tanışma fırsatı bulamayan köy çocuklarıdır. Bunun için ‘Tiyatrosuz çocuk kalmasın’ sloganıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Dünyayı saran pandemi ve bu süreçte eğitim ve sosyal yaşamdan uzak kalan çocuklar için yeniden sahne almaya başladık. Yolyazı köyünde ‘Meddah Amca’ adlı çocuk oyununu sahneleyip, oyundan sonra öğrencilere forma hediye ettik. Oyunumuzun ana teması çalışmanın önemi, verilen emeğin karşılığında mutlu olunduğunu ve özellikle küçük yaşlarda çalışmaya başlayıp sorumluluk sahibi olmanın önemine değindik. Oyuncu arkadaşlarımızın başarılı sahne performansının meyvesini çocukların gözlerinin içindeki mutluluktan aldığımızı gördük. Özellikle oyun sonunda öğrencilere oyunla ilgili yöneltilen sorulara verdikleri doğru ve güzel cevaplarla başarılı bir oyunun sahnelendiğini görmüş olduk. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ekibimizin 6 yıllık sürecinde yaklaşık 10 bin öğrenciyi tiyatroyla buluşturduk” dedi.