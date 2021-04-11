BİGACEM’in “Genç Gazeteciler Yazıyor” projesi başladı

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından hayata geçirilen “Genç Gazeteciler Yetişiyor” projesinin ilk etabı “Temel Gazetecilik” eğitim programı ile başladı.

BİGACEM tarafından geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen ve temel hedefi üniversitelerin iletişim bölümlerinde okuyan öğrencileri gazetecilik mesleğine hazırlamak olan “Genç Gazeteciler Yazıyor” projesi “Temel Gazetecilik” eğitimi ile başladı. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) konferans salonunda düzenlenen eğitim programına iletişim öğrencilerinin yanı sıra iletişim mezunları ve aktif gazeteciler katıldı.

Eğitim programının açılış konuşmasında projeye ilişkin bilgi veren BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, gazetecilik mesleğinde teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitimin de önemine dikkat çekerek bu açığı kapatmaya çalıştıklarını söyledi. Projeyi tamamen kendi kaynaklarıyla finanse ettiklerini belirten Aygül, “Cemiyet olarak hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan bu projede temel hedefimiz gazeteciliğin teorik eğitimini almış ancak pratik yapma imkanı olmayan arkadaşlarımıza kendi altyapımızla mesleği icra etme imkanı sunuyoruz. Gazetecilik dinamik bir meslek, gazetecinin kendini sürekli yenilemesi, çağın gerisinde kalmaması gerekiyor. Yine gazetecilikte teorik eğitim de pratik eğitim de aynı ölçüde önemli. İlgili okulların ne yazık ki hemen hiçbirinde ciddi anlamda pratik yapma imkanı yok, staj imkanı da kısıtlı. Salt teorik eğitim bu meslekte yetersiz kalır düşüncesiyle öğrenci üyelerimize yönelik bu projeyi başlattık. İlk etapta hızlandırılmış bir gazetecilik kursu başlattık. İkinci ve üçüncü etaplarda projeyi adım adım ilerleteceğiz” dedi.

Programa eğitimci olarak katılan İstanbul Üniversitesi doktora öğrencisi Sinan Gümüş de, “Temel Gazetecilik, Medya Okur-Yazarlığı, Grafik Tasarım” konularında, BİGACEM Genel Sekreteri ve aynı zamanda İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Hakan Okay “Haber Fotoğrafçılığı, Saha Haberciliği ve Haber İstihbaratı” konularında, BİGACEM Başkanı Gazeteci Sinan Aygül “Haber Yazım Kuralları, Medya ve Haber Etiği, İnternet Haberciliği ve İnternet Medyası” konularında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi ve aynı zamanda TRT Muhabiri Mücahit Tarlan “Haber Video Çekimi ve Video Montajı” konularında, fotoğraf sanatçısı ve aynı zamanda Van YYÜ Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Reşit Aktay ise “Temel Fotoğrafçılık” konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

Eğitimin “Meslekte tecrübe paylaşımı” bölümünde ise yaklaşık 40 yıllık gazetecilik tecrübesi bulunan emekli Gazeteci Ferhan Çelebi ve Tatvan Sesi Gazetesi Yayın Yönetmeni Abdulhalim Kızılkaya mesleki tecrübelerini genç gazetecilerle paylaştı.

Eğitim programının son aşamasında ise haber yazımı, haber fotoğrafı çekimi ve video çekimi üzerine uygulama yapıldı. Düzenlenen eğitim sonunda BİGACEM tarafından katkılarından dolayı eğitimcilere “teşekkür belgesi”, kursiyerlere ise “katılım sertifikası” takdim edildi.