banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş’a transfer oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş’a transfer oldu
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da

Beton mikseri pompası kontrolden çıktı: 2 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde beton mikseri pompasının kontrolden çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

BİTLİS 19.07.2022, 19:25
Beton mikseri pompası kontrolden çıktı: 2 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde beton mikseri pompasının kontrolden çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hizan yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri pompası, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu yaralanan 2 kişi, bölgeye gelen ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulans görevlilerine teslim edildi. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu