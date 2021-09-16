Belediye Başkanı Necati Gürsoy’dan Adilcevaz’a doğalgaz müjdesi

Bitlis’in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ilçeye doğalgaz geleceğini söyledi.

Makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan başkan Gürsoy, nüfus sorunu nedeniyle doğalgazın ilçeye gelmesinde gecikme yaşandığını ifade ederek, “Daha önce nüfusu 20 binin üzerinde bulunan yerleşim yerlerine doğalgaz hattı çekilmekteydi. Girişimlerimiz sonucunda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bundan böyle nüfusu 15 binin üzerinde olan tüm yerleşim yerlerine doğalgaz verilecek. Şuanda ilçemizin nüfusu 14 bin 900 civarında. İnşallah nüfusumuz 15 binin üzerine çıkacak ve ilçemizde doğalgaz nimetinden faydalanacak” dedi.

Başkan Gürsoy, Adilcevaz Belediyesi olarak birçok alanda hazırladıkları projeleri faaliyete geçirdiklerini ifade ederek, “İlçemizin her tarafı şantiye halinde. Hakikaten ilçemize güzel hizmetler yapıyoruz. Aynı zamanda ilçemize bir gençlik merkezi kazandıracağız. Gençlik merkezinin ödeneği çıktı ve en kısa zamanda ihalesini yaparak gençlerimize kazandıracağız. Bunun yanı sıra Selçuklu Mahallesine sulama havuzu yapıyoruz. Sulama havuzu sayesinde bu mahallemizin sulama suyu sorununu ortadan kaldıracağız. Selçuklu Mahallemizin yol sorununu da çözmek için çalışmalarımıza başladık. Diğer bir konu doğalgaz konusunda özellikle Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz, milletvekillerimiz Vahit Kiler, Cemal Taşar ve ilçe bakanımızın da önemli girişimleri var. Ancak şu ana kadar doğalgazın gecikmesinin sebebi tamamen nüfustur. Yani şuana kadar nüfusu 20 binin üstünde olan yerlere doğalgaz çekilebiliyordu. Fakat Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda hükümetimizin almış olduğu karar neticesinde artık nüfusu 15 binin üzerindeki hiçbir yerleşim yeri doğalgazsız kalmayacak. Nüfusumuz 14 bin 900 civarında ve nüfusumuzu 15 binin üzerine çıkarıyoruz. Hayırlısıyla seneye büyük ölçüde ilçemize doğalgazı getireceğiz. Bunun yanı sıra ilçemize tekstil atölyesi, ceviz ormanı, gölet projesi, gençlik merkezi, sulama projesi, yürüme ve bisiklet yolu yapıyoruz. Ayrıca ilçemize millet bahçesi sözü aldık buda programa girdi. Allah kısmet ederse bu projelerimiz hayata geçtiğinde ilçemiz bölgemizin en güzel yerlerinden biri olacak. Hayalim olan çarşı merkezinin genişletilmesi ile ilgili içimde bir ukde kaldı. Bununla ilgili olarak çarşımızı kentsel dönüşüme sokabilirsek ve bu konuda esnaflarımızda bizlere yardımcı olursa bu projemizide hayata geçirip Adilcevaz’ı daha güzel turistik bir yer haline getireceğiz. Bunların yanı sıra Adilcevaz Kalesini restore ettik ve çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca Kef Kalesinde kazı çalışmalarını başlatıyoruz. Buranın kazı evini bitirdik ve yolunu yapıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız sonucunda ilçemiz çok güzel bir cazibe merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.