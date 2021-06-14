Başkan Tanğlay’dan Jandarma Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıldönümü mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Jandarma Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıldönümü münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanğlay, mesajında, “Ülkemizin ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini, zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana köklü birikimi, tecrübesi ve fedakâr mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gece gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa eden Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın, bu özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içindeyiz. Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Köklü geçmişinden beri yüksek ruh ve şuurla görev yapan Jandarma Teşkilatımız, terörle, suç ve suçlu ile mücadelede gösterdiği üstün başarı ile birlikte verdiği sosyokültürel hizmetlerle de halk ile devlet arasında önemli bir köprü görevi oluşturmuştur. Bu başarılı çalışmalar vatandaşlarımızın güvenlik birimlerine olan güven ve desteğini daima arttırmaktadır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında bugüne kadar hiçbir tehdide boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman jandarmamız, bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevleri başında şehit olanları rahmetle; gazi ve emeklileri minnetle anıyorum. Halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.