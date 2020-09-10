banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif Covid-19 testi
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif Covid-19 testi
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün

Başkan Tanğlay parke çalışmalarını denetledi

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANI NESRULLAH TANĞLAY, KENTTE DEVAM EDEN PARKE ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.

BİTLİS 10.09.2020, 13:54
3
Başkan Tanğlay parke çalışmalarını denetledi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte devam eden parke çalışmalarını inceledi.

Kent genelinde yapılan çalışmaları yerinde denetleyerek, ihtiyaç duyulan hizmetlerin tespitini yapan Başkan Tanğlay, Fen İşleri Müdürlüğünce Hüsrevpaşa Mahallesinde yürütülen parke döşeme çalışmalarını inceleyerek, personeller ve çevre sakinleriyle sohbet etti. Başkan Tanğlay incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgını sürecinde ilimizde halkımızın sağlığını korumak için bir yandan virüsle mücadele ederken bir yandan da belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan devam ettiriyoruz. Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl genelindeki yolları yenileyerek vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Aynı zamanda il genelinde ihtiyaç duyulan noktalarında yapılan tamirat çalışmalarında yerinden oynayan kilit parke taşları zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor. Parke taşı çalışmaları ile birlikte deforme olan kaldırımların bakımları da yapılarak kaldırımlar daha düzenli bir hale getiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde ihtiyaç duyulan yerlerde kilit parke döşemesinin yapılacaktır” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0