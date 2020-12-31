Başkan Geylani’den yeni yıl mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Geylani, mesajında, “Kıymetli hemşerilerim; geride bıraktığımız 2020 senesi ülkemiz ve dünyanın zorlu bir sınav verdiği, korona virüs salgının hayatımıza girdiği bir yıl olarak hafızalarımıza kazındı. Bu süreç bizlere hayatımızda her şeyin başının sağlık olduğunu bir kez daha gösterdi. 2020 yılı gerek ülkemiz gerekse ilçemizde yardımlaşmanın ve milli değerlerin ön plana çıktığını bizlere tekrardan hatırlattı. Ülkemiz ve milletimiz bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2020 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve heyecanlarla 2021 yılına giriyoruz. ‘Memleket İşi Gönül İşi’ diyerek devraldığımız bu göreve ilçemize hizmet etme aşkının aynı heyecanla 2021’de de devam edeceğinden şüpheniz olmasın. İlçemize hizmet aşkıyla çıktığımız yolda sizlerden aldığımız emaneti gururla taşıdık ve taşımaya da devam edeceğiz. Bölgemizin cazibe merkezi olan şehrimize yakışır hizmetleri ve projelerimizi hayata geçireceğiz. 2021 yılında tekrardan daha çok çalışan, daha çok üreten ve daha çok hemşehrimize dokunan bir Tatvan göreceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Tatvanlı hemşehrilerim olmak üzere 2021 yılının milletimiz, ülkemiz ve insanlık için önce sağlık sonrasında ise huzur ve bereket getirmesini temenni ederim” dedi.