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Ahlat’ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi.

BİTLİS 24.11.2020, 16:52
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Ahlat’ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi
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Bitlis’in Ahlat ilçesinde vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi.

Ahlat’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve öğretmenleri, ebediyete irtihal etmiş meslektaşlarını unutmayarak kabirlerini ziyaret etti. Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, “24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve öğretmenleri olarak ilçe şehitliği ile eğitim camiamızda görev almış ve ebediyete irtihal etmiş meslektaşlarımızın kabirlerini ziyaret ettik. Ebediyete irtihal etmiş tüm saygıdeğer öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.
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