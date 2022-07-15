Ahlat’ta şehitlik ziyaret edildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri çerçevesinde şehitlik ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu.

İlk olarak Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser ve beraberindekiler, daha sonra Ahlat şehitliğini ziyaret etti. Burada şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar Kur’an-ı Kerim tilaveti dinleyerek dua ettiler.

Düzenlenen etkinliklere Bitlis Vali Yardımcısı ve Ahlat Kaymakam Vekili İzzet Cem Eser, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bazı kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçede akşam saatlerinde de etkinlikler devam edecek.