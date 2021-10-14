Ahlat’ta Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu törenle açıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Ayber ailesi tarafından yaptırılan Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu törenle eğitim öğretime açıldı.

Tunus Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun açılış törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, kurum amirleri, vatandaşlar ve Ayber ailesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ın konuşmasıyla devam etti.

Vali Çağatay, binlerce yıllık tarihe sıkışmış, muazzam bir şehir olan Bitlis’te görev yapmaktan her zaman gurur ve şeref duyduğunu belirterek, “İş insanı Adnan Ayber ile yaklaşık 3 yıldır tanışıyoruz. Annesi adına yaptırmış oldukları bu özel ve güzel yuvada bizleri buluşturdu. Çok teşekkür ediyorum. Ahlat o kadar güzel ki ne yapsanız yakışıyor. Bu güzelliklerden biriside eğitim yuvaları oluyor. İnşallah bu güzellikler artarak devam eder. Sizlerle birlikte Ahlat’ın bu yükselişini, Türkiye’ye ve dünyaya mal oluşunu beraber takip ederiz. Ayber ailesine şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, “Ahlat’ımız bir çok alanda olduğu gibi eğitim alanında elinden gelen tüm gayreti göstermektedir. Eğitimcilerimizin yanı sıra iş insanlarımızın da katkıları göz ardı edilmeyecek kadar ciddi ve sağlıklıdır. Müreffeh ve çağdaş bir toplumun hayat bulmasının en önemli özelliği elbette ki eğitim, öğretim gibi bir meseleyi çözmüş toplumlarla gerçekleşecektir. Başta Adnan Ayber ve Ayber ailesine eğitime katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ise, yeni açılan okulun hayırlara vesile olmasını dileyerek, Ayber ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayber Ailesi adına okulun yapımına öncülük eden İş insanı Adnan Ayber yaptığı konuşmada hayatının en anlamlı ve güzel günlerinden birini yaşadığını söyledi. Ayber, “Ailem ve annem adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu okulda okuyacak öğrenciler özel çocuklarımız. Bu çocukların hayata kazandırılması hepimizin en büyük mutluluğu olacaktır. Onların başarısı hepimizin başarısıdır. 8 çocuk büyüten ve okuma yazmaları olmayan annem ve babam, eğitimin önemine inanmış insanlardı. Özellikle annem bu okulun yapılmasını çok istedi. Çünkü o bu özel çocukların annelerinin neler çektiğini çok içten anlayan biriydi. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle bizlere desteklerini esirgemeyen Valimiz sayın Oktay Çağatay’a, Kaymakamımız sayın Fikret Dağ’a, Belediye Başkanımız sayın Abdulalim Mümtaz Çoban’a, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize ve bu okulun yapımında bizlere her zaman yol gösteren ve destek veren Ahlat Engelliler Derneği Başkanı Neslihan Güvendik Akdemir hanım efendiye ve tüm Ahlatlı hemşerilerime ”dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çağatay tarafından iş adamı Adnan Ayber’e yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi. Okulun yapımında destek ve katkılar sunan kurum amirlerine de plaketleri okulda eğitim gören özel öğrenciler tarafından takdim edildi. Daha sonra açılışı yapılan okulda incelemelerde bulunan Vali Çağatay, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenler bir süre sohbet etti.

Buradaki açılışın ardından ilçenin Erkizan Mahallesi’nde yine Ayber ailesi tarafından yaptırılan Ali Ayber Anadolu Lisesi’nin temel atma törenine katılan Vali Çağatay, okul hakkında bilgi alarak iş insanı Adnan Ayber ile Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz’a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Burada Müdür Korkmaz tarafından iş adamı Ayber’e plaket takdim edildi.