Ahlat’ta aşıklar gecesi düzenlendi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hayata geçen “Halk Kültürümüzü Geleceğe Taşıyoruz” projesi ile aşıklar gecesi düzenlendi.

Ahlat Kadınını Bilinçlendirme Geliştirme Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve Ahlat Kaymakamlığı tarafından desteklenen “Halk Kültürümüzü Geleceğe Taşıyoruz” projesi ile

Ahlat öğretmenevi bahçesinde düzenlenen aşıklar gecesinde Aşık Ahmet Poyrazoğlu ile Aşık Ümmü Gülsüm Kahraman sahne aldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Ahlat Kadınını Bilinçlendirme Geliştirme Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Semra Çeker, "Ozanlık ve halk edebiyatı tarih boyunca çeşitli dönemlerden geçerek günümüze kadar gelmiştir. Toplumdaki olumlu yada olumsuz gelişmeler ozanın sazına, sözüne ve sesine konu olmuştur. Ozanlık geleneğinde doğa sevgisi vardır, halk sevgisi vardır, vatan sevgisi vardır, hak sevgisi vardır. Ozanlar halkın bağrından kopar ve temsil ettiği toplumun sorunlarını, mesajlarını sazıyla anlatır. Yaşadıkları dönemlerde her halk ozanının farklı bir yeri vardır. Ama tüm halk ozanlarımızın buluştuğu yer, halkın gönlüdür. Halk Kültürümüzü Geleceğe Taşıyoruz adlı projemizle ilçemizin yetiştirdiği değerlerden olan ve bugün maalesef unutulmaya yüz tutmuş Dervişoğlu Kavalcı Recep özelinde geçmişten günümüze Anadolu topraklarında yaşamış ozanlarımızın eserlerinden okumalar, sempozyum gibi etkinlikler ile halk ozanlığı hakkında farkındalık oluşturmak, bu değerlerimizi çocuklarımıza ve gençlerimize aktararak milli ve manevi yönden gelişmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Proje ile verilecek eğitimlerle bu akşam aramızda olan Ümmügülsüm Kahraman hanımefendi gibi kadın ozanların yetişmesine ve halk kültürümüzün bu ozanlar eliyle anlatılmasına katkı sağlanacaktır" dedi.

Daha sonra konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, "Ahlat bu tür faaliyetleri yoğun anlamda yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Bunun içinde bu geleneği yürütmeye gayret eden herkesi yürekten kutluyoruz" diye konuştu.

Son olarak konuşan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ise, gecenin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ederek, "Ahlat, tarihten bugüne kadar hep kültürüyle medeniyetiyle hatta pek çok il ve ilçeye nasip olmayacak Kubbet’ül İslam ünvanıyka tarihteki yerini almış güzel bir ilçemizdir. Dolayısıyla burada bu aşıklık geleneğini sürdürmek hepimizin üzerine vazifedir diye düşünüyorum. Nacizane katkımız olduysa da çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Aşık Ahmet Poyrazoğlu ile Aşık Ümmü Gülsüm Kahraman hem seslendirdikleri türküler hem de esprileriyle izleyenlere güzel anlar yaşattı.