Son Dakika
Ahlat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mürsel Ardıç oldu
BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AHLAT ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI MÜRSEL ARDIÇ OLDU. (SAĞDAN DÖRDÜNCÜ ŞAHIS ELİ KARNINDA OLAN)
BİTLİS 08.08.2020, 12:11
3
Bitlis’in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Mürsel Ardıç oldu.
Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde görev değişikliği yapıldı. Yapılan yeni değişikliklerle mevcut dernek başkanı Kerem Öztürk görevi Mürsel Ardıç’a devretti. Eski başkan Kerem Öztürk’te derneğim genel sekreterliği görevini sürdürecek. Yapılan programla görevi şehit Mesut Ardıç’ın babası Mürsel Ardıç’a devreden Kerem Öztürk, yeni başkana görevinde başarılar diledi. Derneğin yeni başkanı Mürsel Ardıç’ta kendisine bu görevi layık gören şehit ailelerine teşekkür ederek hep birlikte güzel çalışmalar yürüteceklerini söyledi.
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Ağustos 2020
|İmsak
|04:19
|Güneş
|06:00
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:07
|Akşam
|20:20
|Yatsı
|21:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25