Ahlat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mürsel Ardıç oldu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Mürsel Ardıç oldu.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde görev değişikliği yapıldı. Yapılan yeni değişikliklerle mevcut dernek başkanı Kerem Öztürk görevi Mürsel Ardıç’a devretti. Eski başkan Kerem Öztürk’te derneğim genel sekreterliği görevini sürdürecek. Yapılan programla görevi şehit Mesut Ardıç’ın babası Mürsel Ardıç’a devreden Kerem Öztürk, yeni başkana görevinde başarılar diledi. Derneğin yeni başkanı Mürsel Ardıç’ta kendisine bu görevi layık gören şehit ailelerine teşekkür ederek hep birlikte güzel çalışmalar yürüteceklerini söyledi.