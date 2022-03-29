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Youtube'a İki Yeni Özellik Geliyor: Kendi Kendinin 'Doktoru' Olanlar Sevecek!

Sosyal medya platformu dendiğinde aklan ilk gelen isimlerden olan YouTube'a iki yeni özellik geliyor. Yeni özelliklerle birlikte platformda 'güvenilir' sağlık içeriklerine ulaşımın daha da kolay bir hale geleceği bildiriliyor.

Bilim, Teknoloji 29.03.2022, 12:22 29.03.2022, 12:27
Youtube'a İki Yeni Özellik Geliyor: Kendi Kendinin 'Doktoru' Olanlar Sevecek!

Sonsuz sayıdaki çeşitli içeriğiyle YouTube, en sevilen sosyal medya platformları arasında üst sıralarda yer alıyor. Çoğu sosyal medya platformu gibi YouTube da kullanıcılarını memnun etmek için bünyesine sürekli yeni özellikler ekleyerek kendisini geliştirmeye çalışıyor. 

Platform şimdiyse iki yeni özelliği kullanıcıların beğenisine sunuyor. Söz konusu yeni özelliklerin, YouTube’da sağlık ile ilgili içeriklere ulaşmak isteyenlerin bu bilgilere ulaşmasını daha kolay bir hale getirileceği ifade ediliyor. 

Güvenilir sağlık içeriklerine ulaşım artık daha kolay olacak

YouTube, sağlık kaynağı bilgi panelleri (health source information panel) ve sağlık içeriği rafı (health content shelve) isimli iki yeni özelliği kullanıma sunuyor. İlk olarak geçen yıl ABD'de test edilen ve kullanıma sunulan bu iki özelliği YouTube, şimdi de Hindistan, Brezilya ve Japonya'daki kullanıcıların kullanımına açıyor. Buna göre şirket, yeni özellikleri önümüzdeki aylarda diğer ülkelerde kullanıma sunmayı planlıyor. 

Bu özelliklerden ilki olan sağlık kaynağı panelinde, yetkili kaynaklara ait videolar olacağı belirtiliyor ki bu da buradaki videoların daha güvenilir olduğu anlamına geliyor. Buna ek olarak videolarda bir hastaneden veya tıp enstitüsünden geldiğini belirten bir rozet ve kısa bir açıklama olacağı da kaydediliyor. 

Konuya dair olarak YouTube Direktörü ve Küresel Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Garth Graham, “İzleyicilerin, belirli sağlık konularını aradığınızda bu kaynaklardaki videoları daha etkili bir şekilde öne çıkaran yetkili kaynaklardan ve sağlık içeriği raflarından gelen videoları tanımlamasına yardımcı olmak için videolara sağlık kaynağı bilgi panelleri ekliyoruz. Bu bağlam ipuçları, insanların daha kolay gezinmelerine ve güvenilir sağlık bilgilerini değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İnsanlar yine de arama sonuçlarında bir dizi kanaldan alakalı videoları bulabilecekler," ifadelerini kullanıyor. 

Öte yandan bir diğer yeni özellik olan sağlık içeriği rafı ise sağlıkla ilgili aramalarda en üstte görünen yeni bir bölüm olarak öne çıkıyor. Mesela, bu yeni özellik sayesinde "meme kanseri" terimini aratmanız halinde, en üstte, dikey olarak kaydırılabilir bir özet akışında güvenilir sağlık kaynaklarından alınan videoları içeren yeni bir "Sağlık kaynaklarından" bölümüne ulaşım sağlanabiliyor. Kullanıcılar yine de diğer kaynaklardan alakalı videolara görmeye devam edecekler; ancak bu videolar sağlık rafının altında görünecek. 

Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda YouTube, bu sağlık özelliklerine hangi kaynakların dahil edileceğini belirlemek için Ulusal Tıp Akademisi (NAM) tarafından geliştirilen bir dizi ilkeyi kullandığını söylüyor. Ayrıca şirket, güvenilir sağlık kaynaklarını belirlemeye yönelik küresel ilkeleri gözden geçirmek ve doğrulamak adına NAM’ın yanında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile de birlikte çalışıyor. ;
Kaynak: webtekno

#Youtube #sağlık #DOKTOR #Sosyal medya #özellik #güvenilir
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