Shift Delete'den Mehmet Ali Ertunç'un haberine göre;

'Twitter mavi tik nasıl alınır? '

İşlemlere başlamadan önce sayfayı biraz aşağı kaydırmanızı ve sizinle paylaştığımız Twitter’ın mavi tık verdiği ve vermediği kişi / kurumlar listesine bakmanızı rica ediyoruz. Evet, şartları karşılamanız hesabınızın kesin onaylanacağı anlamına gelmiyor. Ancak karşılayamıyorsanız, başvuruya pek gerek yok.

Twitter.com adresi üzerinden hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan “Tweetle” butonunun hemen üstündeki Daha fazla‘ya ve hemen sonrasında Ayarlar ve Gizlilik bölümüne tıklayın.

Hesabın > Hesap Bilgileri yolunu takip ettikten sonra sizden şifrenizi girmeniz istenecek ve Hesap Bilgileri bölümünde onay başvurusu için gerekli “Onaylama İsteğinde Bulun” linki karşınıza çıkacak.

Bu seçeneği göremiyorsanız, hesabınız mavi tik için uygun değildir. Özellikle aktif kullanılmayan eski hesapların büyük bölümünde bu seçenek çıkmazken, yeni açılan hesapların neredeyse tamamında onaylama isteği var. Diğer şartları karşıladığınız halde halen onay bölümü yoksa aşağıdaki kurallardan birisini karşılamıyor olma ihtimaliniz yüksek;

Gerçek bir profil adı ve fotoğraf

Hesaba en az son 6 ay içerisinde giriş

Onaylı bir e-posta adresi veya telefon numarası

Hesabın son 1 yılda Twitter Kuralları’nı ihlal sebebiyle 6 saatlik veya 7 günlük ceza almamış olması

Onaylama isteğinde bulun seçeneğine tıkladıktan sonra bu işlemin önemli kişi ve gruplar için olduğunu belirten bir uyarı karşımıza çıkıyor ve “İsteği başlat” diyerek işleme devam ediyoruz.

İlk olarak Twitter’ın şartlarını hangi kategoride karşıladığınızı yani hangi alan üzerinden başvuru yaptığınızı seçmeniz gerekiyor. Bu aşama kritik öneme sahip, örneğin bir Influencer veya gazeteci olarak başvuru yaparken “Devlet görevlisi veya aktivist” gibi farklı bir seçenek üzerinden ilerlemeniz başvurunuzun reddedilmesine neden olur.

Aslında kafanıza göre başvuru yapamazsınız. Örneğin fenomen kategorisini seçtiğinizde belirli bir takipçi sayısına ve etkileşime sahip olmanız gerekiyor. Yoksa başvuru yapamıyorsunuz. Devlet kategorisinde ise bağlı bulunduğunuz kurumun hesabını ve ilişkinizi açıkça belirtmeniz gerekiyor.

İlgili kategoriyi seçtikten sonra sizden bazı bilgiler istenecek. Biz başvuru sırasında Haber kuruluşu / Gazeteci seçeneğine tıklıyoruz ve hemen sonrasında karşımıza çıkan ekranda gazeteci olarak bireysel bir başvuru gerçekleştireceğimizi belirtiyoruz.

Aşağıdaki başlıklarda detaylı bir şekilde açıkladığımız üzere, her kategorinin belirli şartları bulunuyor. Gazeteci olarak başvuru yapan kişinin onaylanmış bir haber kuruluşu veya yayınında çalışıyor olması gerekiyor.

Kuruluşun hesabını giriyoruz ve bu hesabın onaylı olduğuna dair beyanda bulunuyoruz.

Bu aşamada ise şartları karşılamanız gerektiği konusunda yeniden uyarılıyorsunuz ve eğer eksiklikler varsa “Güncellemem gerekiyor” butonuna tıklayarak eksikleri tamamlamanız gerekiyor.

Özetlemek gerekirse bundan sonraki aşamalar sizin tanınan, kayda değer birisi olduğunuzu kanıtlamanız ile devam ediyor ve başvuruyu tamamlandığınızda bekleme sürecine geçiyorsunuz.

'Twitter mavi tik kimlere verilir?'

İlk başta belirttiğimiz üzere mavi tik almak için fenomen olmak şart değil. Ancak diğer sosyal medya platformları ile benzer şekilde Twitter’da onaylanacak hesaplar, çokça tanınan bir kişi veya markayı temsil etmeli ya da onunla ilişkili olmalı diyor. Bu kapsamda “şartları karşılaması halinde“kabul edilen meslek grupları şu şekilde;

Devlet başkanları

Seçilmiş devlet görevlileri

Ülkelerin bakanları

Kurumsal yapılar

Büyükelçiler

Devletin resmi sözcüleri

Devlet dairelerinin ve yetkililerinin hesapları

Haber kuruluşları

Onaylanmış haber kuruluşlarında çalışan gazeteciler

Nitelikli yayınlara katkı sağlayan bağımsız veya serbest gazeteciler

Şirketler, markalar ve göze çarpan yöneticileri

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar

Film stüdyoları

Müzik kuruluşları

Eğlence şirketleri

İnsanların aşina olduğu sanatçı, oyuncu, yönetmen ve benzer kişiler

Dijital içerik üreticiler

Profesyonel spor ligleri / takımları

Takımların kadrolu sporcuları ve antrenörleri

Küresel müsabakalara takılan sporcular

Kulüplerin ve üniversite takımlarının sayfaları

Profesyonel e-spor ligleri ve oyuncuları

Yukarıdaki mesleklerin dışında kalan ancak farkındalık oluşturmak, bilgi paylamak ve çeşitli toplulukları harekete geçirmek için adım atan aktivist, organizatör ve diğer etkili kişilerin hesapları da gerekli şartları karşılaması durumunda onaylanabiliyor. Twitter’ın bu dönemde öncelik verdiği kitleler şu şekilde;