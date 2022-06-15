Raftaki ürünün değerini söyleyen yapay zeka!

Görüntü tanıma teknolojileriyle veri toplama sürecini optimize ederek veri kalitesini zirveye taşıyan REM People, artık markaların ve ürünlerin raftaki ciro paylarını da ortaya koymaya başladı. Şimdiye kadar sadece ürün bulunurlukları ve raf payları ölçülebilirken şimdi markalar ‘rafta kaç ürünüm var’ ve raf değer payımız nedir’ sorularına cevap bulabiliyor.

Kaç tekil ürün olduğunu söylüyor

Yapay zekâ alanında derin öğrenme aşamasında bulunuyor. Kendini yapay zekâ tabanlı perakende analitiği çözümleri üreten bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyor, dünyada alanında ilk olacak bazı yeni hizmetleri ve ürünleri perakende sektörüne sunuyor.

Bugüne kadar markalar sadece ürün bulunurluklarını ve raf paylarını ölçmesini beklerken artık “Rafta kaç ürünüm var”, “Raftaki ürün portföyümü kaç tekil SKU ile yönetiyorum?” sorularına cevap bulabiliyor.