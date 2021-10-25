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Kaspersky’nin yeni hizmeti talep üzerine ilk elden siber tehdit bilgileri sağlıyor

- Yeni Kaspersky Ask the Analyst (Kaspersky Analistine Sor) hizmeti, işletmelere siber tehditler ve güvenlik sorunları hakkında görüş ve rehberlik hizmetleri arayan şirketin Kaspersky araştırmacılarına ulaşmasına olanak sağlayacak

Bilim, Teknoloji 25.10.2021, 11:52
Kaspersky’nin yeni hizmeti talep üzerine ilk elden siber tehdit bilgileri sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Kötü Amaçlı Yazılım Araştırmaları Başkanı Alexander Liskin, "Müşterilerimizin Kaspersky'nin tanınmış tehdit araştırma yeteneklerini, şirketlerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına olanak tanıyan bu yeni hizmeti duyurmaktan gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Kaspersky Ask the Analyst (Kaspersky Analistine Sor) hizmeti, işletmelere siber tehditler ve güvenlik sorunları hakkında görüş ve rehberlik hizmetleri arayan şirketin Kaspersky araştırmacılarına ulaşmasına olanak sağlayacak. Program, kötü amaçlı yazılım örnek analizi, kötü amaçlı yazılım ailesi bilgileri, tehdit açıklamaları, karanlık web istihbaratı talepleri veya yayınlanan Kaspersky APT İstihbarat raporları hakkında daha fazla bilgi sunacak. Böylece müşterilerin mevcut BT güvenlik ekipleri Kaspersky uzmanlığıyla desteklenecek.

Açıklamada servis ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Kaspersky Tehdit İstihbarat Raporları hakkında daha fazla detay alın. Kapsanan göstergelerin daha derinlemesine araştırılmasının yanı sıra müşterilerin kendi tarafında neleri fark ettiğini ve bunun raporda özetlenen etkinlikle nasıl ilişkili olduğunu anlamasını sağlıyor. Talepler, raporları hazırlayan Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) ve Kaspersky Tehdit Araştırma Ekibi tarafından işleniyor. Kötü amaçlı yazılımların davranışını ve amacını ortaya çıkarın.

Kaspersky’nin dijital adli tıp ve olay müdahale operasyon birimi olan Kaspersky Global Acil Müdahale Ekibi, kötü amaçlı yazılım örneklerini analiz ediyor ve düzeltme eylemleri hakkında önerilerde bulunuyor. Belirli bir kötü amaçlı yazılım aileleri, güvenlik açığı göstergeleri (hash değerleri, URL'ler, CnC'ler vb.) veya güvenlik açıkları için ek bağlamlar gibi tehditler hakkında daha fazla bilgi edinin. Sorgular Kaspersky Tehdit Araştırma Ekibi tarafından işlenir. Siber suçluların IP adresleri, alan adları, dosyalar, e-postalar veya tartıştıkları olayların ayrıntıları hakkında ne bildiklerini ortaya çıkarmak için karanlık web araştırması talep edin. Raporlar Kaspersky Security Services Ekibi tarafından teslim edilir."

Hizmet, tek bir iletişim noktası üzerinden ve tek bir lisans dahilinde, çeşitli uzmanlıklara sahip Kaspersky içindeki bir merkezi uzman grubuna özel erişim sağlanıyor. Bilgiler olay bazlı olarak sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kötü Amaçlı Yazılım Araştırmaları Başkanı Alexander Liskin, "Gerçek analistlerin herhangi bir tehdit soruşturmasında hala en değerli varlık olduğuna inanıyoruz. Belirli tehditler hakkında özelleştirilmiş bilgiler, kuruluşları gelişmiş siber tehditlerden korumaya yardımcı olabilir ve kuruluşun SOC ekibi için zaman ve kaynak tasarrufu sağlayabilir. Müşterilerimizin Kaspersky'nin tanınmış tehdit araştırma yeteneklerini, şirketlerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına olanak tanıyan bu yeni hizmeti duyurmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

#kaspersky
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