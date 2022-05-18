Kararları İnsanlar Yerine Yapay Zeka Verecek

GOOINN tarafından yapılan ve kapsamlı bir şekilde raporlanan “Web 3.0’ın Dijital Pazarlama Üzerine Etkisi” konulu araştırmada; yeni nesil web 3.0 bütünleşik sistemi ile “Yakınımdaki” sorgularında azalma meydana gelecek ve coğrafi konum ile davranış verileri otomatik olarak değerlendirilecek. Böylelikle kullanıcıların ilgi alanlarına uyan sonuçlar sunulacak. Sesli aramaların artacağının da belirtiği raporda, kullanıcılar dijital asistanları daha fazla kullanmaya başlayacak ve uzun spesifik sorguların optimize edilmesi önemli bir hale gelecek. Buna örnek olarak “Diyabet” olarak genel bir arama yerine “Şeker hastası olduğumu nasıl anlarım?” gibi spesifik bir sorunun aranması gösterilebilir.

Kararları insanların yerine yapay zeka verecek

Web 3.0’daki en önemli trend, makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmalarının yaygınlaşması olacak. Bu durumda insanların karar vermelerinin yerini alacak olan sistem, farkına varılmadan günlük yaşantılarda kendilerine yer edinmeye başlayacak. Açıklanan GOOINN raporunda yeni teknolojilerin insan hayatındaki en basit görevleri iyileştireceğine vurgu yapılarak şöyle denildi;

“Yeni nesil sistemler hayat kurtaran tahmin ve eylemler yaratacak kadar güçlü bir duruma geldiler. Günümüzde yaşama biçimimizi kökünden değiştirmeye başlayan makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojileri merkezi olmayan veri yapılarının üzerine inşa edildiğinde çok büyük miktarlarda verilere ulaşabilir hale gelecek. Sınır Bilişim (edge computing) verilerin her yerden işleme gücüne izin vererek büyük bir çığır açacak. Web 2.0 beraberinde getirdiği sosyal ağlar, bulut bilişim ve mobil teknolojinin etkisiyle insan hayatında derin değişikliklere yol açmıştır. Web 3.0’ün ise büyük bir toplumsal değişim yaratacağı bir gerçektir. Yapay zekanın işgücü piyasalarını tamamen değiştireceği, merkeziyetsizliliğin tüm toplumları yeniden yapılandıracağı ve sınır bilişimin süper bilgisayarların her yerden işleme gücüne izin vereceği öngörülmektedir. Dağıtılmış defter, dijital cüzdanlar, akıllı sözleşmeler ve NFT’ler gibi blok zincir teknolojilerinin bileşenleri tarafından yönlendirilmektedir. Özellikle sosyal medya blok zincir çözümleri, içerik oluşturucuların içeriklerini basmasına, satmasına ve bunun için ödeme almasına izin verecektir. Web 3.0, blockchain uygulamaları ve NFT’ler, Metaverse’in gerçek dünya ile entegrasyonunu sağlayan aracılar olacaktır.”