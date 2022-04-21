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Instagram medya kalitesi arttırma nasıl yapılır?
Sosyal medya hesapları arasında çokça kullanıcısı olan Instagram'da gördüğünüz fotoğrafların veya videoların kalitesini nasıl artırabilirsiniz? İşte detaylar...
Bilim, Teknoloji 21.04.2022, 16:01 21.04.2022, 16:08
Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, kullanıcılara çeşitli ayar seçenekleri sunuyor.
Örneğin uygulama, veri tasarrufu için yüksek çözünürlüklü bazı videoları veya fotoğrafları kullanıcılara daha düşük kalitede gösteriyor.
Instagram uygulamasındaki basit bir ayarla, gördüğünüz fotoğrafların veya videoların kalitesini artırabilirsiniz.
İşte yapacağınız işlemler:
Ayarlar> Hesap > Hücresel veri kullanımı > Yüksek çözünürlüklü Medya > Hücresel + Wifi