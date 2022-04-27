Elon Musk Twitter'ı satın almaktan vazgeçerse 1 milyar dolarından olacak!

1 milyar dolarlık ödeme

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na başvuru yapan Elon Musk eğer satın almayı gerçekleştirmezse 1 milyar dolar ödeme yapacak.

ShiftDelete'de yer alan habere göre; Elon Musk ile Twitter yönetimi arasında bir anlaşma imzalanmıştı. İmzalanan anlaşma gereğince, “Ana Ortaklık ve Devralma Alt Kuruluşunun Birleşmeyi tamamlama yükümlülükleri getirilmezse ve Ana Ortaklık, özkaynak, borç ve/veya marj kredisi finansmanının finanse edilmeme durumunda ebeveynin Twitter’a 1 milyar dolarlık bir fesih ücreti ödemesi gerekecek.” ifadelerinden dolayı Elon Musk'ın ödeme yapması beklenecek. Yayınlanan anlaşmaya göre, her iki taraf da fesih konusunda sorumluluğa sahip olacak.

24 Ekim 2022 saat 17:00′ye kadar dosya kapanmazsa satın alın feshedilecek. Bazı durumlarda fesih tarihinin 6 ay uzatılabileceği de belirtiliyor.