banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,4 daraldı
Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,4 daraldı
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı

E-ticarette “yapay zeka” gücü

Ürünleri, online olarak müşterilere sunmak amacıyla ortaya çıkan e-ticaret sektörü, yıllar içinde yaşanan değişimler ile derinlemesine bir gelişim göstermiş durumda. Artık “e-ticaret” denildiğinde bu basit anlamın ötesinde, “doğru müşterilerin karşısına, doğru kanalda, doğru zamanda çıkmak ve doğru ürünü doğru fiyattan sunmak” gibi bir tanımlama söz konusu.

Bilim, Teknoloji 17.02.2022, 13:08 17.02.2022, 13:12
E-ticarette “yapay zeka” gücü

Elektronik ürünlerini en uygun fiyat, en kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş yaklaşımıyla sunan İncehesap.com’un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, tüm bunlar için yapay zekanın önemini vurgulayarak kullanıcıların artık standart bir deneyimden ziyade, hem satış öncesi hem de satış sonrası ihtiyaçlarına uygun bir hizmet beklediğini belirtiyor.

Baş döndüren bir hızla gelişen teknoloji, pek çok alanda geliştirilen ürün ve hizmetler ile sesini duyurmaya devam ediyor. Teknoloji geliştikçe, beraberinde kullanıcıların talep ve beklentileri de farklılık gösteriyor. 

Kullanıcının beklentisine yanıt veren ana unsurlardan yalnızca bir tanesi olan “yapay zeka”, e-ticarette kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak adına, müşteriyi anlama ve ona ihtiyacı olanı sağlama noktasında hizmet veriyor. Yapay zeka sayesinde, bir e-ticaret operasyonunda ürün ve ürün listeleme sayfalarının tasarımı, ürün fiyatlandırması ve ürün önerisi gibi alanlarda müşterinin hesaplanan profiline uygun olacak şekilde değişikliklerin yapılması mümkün. Bu sayede ise, müşteriler standart bir deneyim yerine ihtiyaçlarına uygun bir deneyim yaşama alternatifi bulabiliyor.

E-Ticaret Sitesi Kurmak İsteyenlere Öneriler - GLOBALNET Blog Sitesi

Gerçeğe yakın bir gözlem fırsatı 

Yapay zeka çözümlerinin devreye alınmasıyla birlikte, görsel ve sesli arama, arttırılmış gerçeklik gibi çözümlerde de iyileştirme sağlanabilir. Bu sayede, müşteriler, ürün arama süreçlerini daha hızlı tamamlayabilir ve ürünün görsel olarak nasıl bir değere sahip olduğuyla ilgili gerçeğe yakın bir gözlem fırsatı yakalayabiliyor.

Yapay zekanın devreye girdiği noktalardan biri de, müşteriyle iletişime girilen kısımlar. 

Dünyaca ünlü birçok firma, kullanıcıların satış öncesi ve satış sonrası sorularını yanıtlarken, yapay zekadan güç alan chatbotları kullanmaya başladı. Bu araçlar, gün geçtikçe ve müşterilerle iletişim kurdukça onların dilini daha iyi anlıyor ve sorularına daha doğru yanıtlar sunuyor.

Kullanıcılara iyi deneyim, şirketlere optimize iş modeli

Dünyanın en büyük e-ticaret firmalarından Alibaba’nın 2017 yılında YZ Ar-Ge faaliyetleri için, 15 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklayan Erzen, kullanıcılar ve şirketler için yapay zekanın gücünü vurgulayarak sözlerine şöyle devam ediyor: “Öğrenme, öğrendiklerini işleme ve oluşturduğu kurgulara bağlı olarak tahminleme gibi aşamaları bulunan yapay zeka sistemi ürün fiyatlandırması, kampanya organizasyonu ve geleceğe dönüş stok tahminlemesi gibi alanlarda, e-ticaret girişiminin nesnel veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur. Bu kararların bir kısmını otomatik olarak alabilme alternatifi de sunan sistem, bu sayede, e-ticaret operasyonunun başarı metriklerinde ve dönüşüm optimizasyonunda gözle görülür iyileştirmeler sağlar. Bu durum, müşterilerin daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlarken, şirketlerin de daha optimize bir iş modeline ulaşmasına yardımcı olur.”

“Müşterilerimize kişiselleştirilmiş deneyim sunuyoruz”

İncehesap olarak, müşterilerini tanımak ve onların ihtiyaçlarına uygun olan ürünleri, doğru zamanda ve doğru kanalda karşılarına çıkarmak adına yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Erzen, “Bu amaçla, makine öğrenme sistemleri ve büyük veri analizi alanlarında aktif yatırımlarımız bulunuyor. Elde ettiğimiz çıktılar çerçevesinde, müşterilere kişiselleştirilmiş deneyim sunma imkanı yakalıyoruz. Bu çıktılar hem internet sitemiz üzerinde hem de lojistik süreçlerimizde bize yol gösteriyor. Projemizin ilerleyen aşamalarında yapay zekâ çözümlerini de devreye alacağız” açıklamasında bulundu.

#eticaret #yapay zeka #Teknoloji
Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14