E-ticarette “yapay zeka” gücü

Elektronik ürünlerini en uygun fiyat, en kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş yaklaşımıyla sunan İncehesap.com’un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, tüm bunlar için yapay zekanın önemini vurgulayarak kullanıcıların artık standart bir deneyimden ziyade, hem satış öncesi hem de satış sonrası ihtiyaçlarına uygun bir hizmet beklediğini belirtiyor.

Baş döndüren bir hızla gelişen teknoloji, pek çok alanda geliştirilen ürün ve hizmetler ile sesini duyurmaya devam ediyor. Teknoloji geliştikçe, beraberinde kullanıcıların talep ve beklentileri de farklılık gösteriyor.

Kullanıcının beklentisine yanıt veren ana unsurlardan yalnızca bir tanesi olan “yapay zeka”, e-ticarette kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak adına, müşteriyi anlama ve ona ihtiyacı olanı sağlama noktasında hizmet veriyor. Yapay zeka sayesinde, bir e-ticaret operasyonunda ürün ve ürün listeleme sayfalarının tasarımı, ürün fiyatlandırması ve ürün önerisi gibi alanlarda müşterinin hesaplanan profiline uygun olacak şekilde değişikliklerin yapılması mümkün. Bu sayede ise, müşteriler standart bir deneyim yerine ihtiyaçlarına uygun bir deneyim yaşama alternatifi bulabiliyor.

Gerçeğe yakın bir gözlem fırsatı

Yapay zeka çözümlerinin devreye alınmasıyla birlikte, görsel ve sesli arama, arttırılmış gerçeklik gibi çözümlerde de iyileştirme sağlanabilir. Bu sayede, müşteriler, ürün arama süreçlerini daha hızlı tamamlayabilir ve ürünün görsel olarak nasıl bir değere sahip olduğuyla ilgili gerçeğe yakın bir gözlem fırsatı yakalayabiliyor.

Yapay zekanın devreye girdiği noktalardan biri de, müşteriyle iletişime girilen kısımlar.

Dünyaca ünlü birçok firma, kullanıcıların satış öncesi ve satış sonrası sorularını yanıtlarken, yapay zekadan güç alan chatbotları kullanmaya başladı. Bu araçlar, gün geçtikçe ve müşterilerle iletişim kurdukça onların dilini daha iyi anlıyor ve sorularına daha doğru yanıtlar sunuyor.

Kullanıcılara iyi deneyim, şirketlere optimize iş modeli

Dünyanın en büyük e-ticaret firmalarından Alibaba’nın 2017 yılında YZ Ar-Ge faaliyetleri için, 15 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklayan Erzen, kullanıcılar ve şirketler için yapay zekanın gücünü vurgulayarak sözlerine şöyle devam ediyor: “Öğrenme, öğrendiklerini işleme ve oluşturduğu kurgulara bağlı olarak tahminleme gibi aşamaları bulunan yapay zeka sistemi ürün fiyatlandırması, kampanya organizasyonu ve geleceğe dönüş stok tahminlemesi gibi alanlarda, e-ticaret girişiminin nesnel veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur. Bu kararların bir kısmını otomatik olarak alabilme alternatifi de sunan sistem, bu sayede, e-ticaret operasyonunun başarı metriklerinde ve dönüşüm optimizasyonunda gözle görülür iyileştirmeler sağlar. Bu durum, müşterilerin daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlarken, şirketlerin de daha optimize bir iş modeline ulaşmasına yardımcı olur.”

“Müşterilerimize kişiselleştirilmiş deneyim sunuyoruz”

İncehesap olarak, müşterilerini tanımak ve onların ihtiyaçlarına uygun olan ürünleri, doğru zamanda ve doğru kanalda karşılarına çıkarmak adına yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Erzen, “Bu amaçla, makine öğrenme sistemleri ve büyük veri analizi alanlarında aktif yatırımlarımız bulunuyor. Elde ettiğimiz çıktılar çerçevesinde, müşterilere kişiselleştirilmiş deneyim sunma imkanı yakalıyoruz. Bu çıktılar hem internet sitemiz üzerinde hem de lojistik süreçlerimizde bize yol gösteriyor. Projemizin ilerleyen aşamalarında yapay zekâ çözümlerini de devreye alacağız” açıklamasında bulundu.