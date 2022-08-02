Dar gelirli vatandaşlar en çok Instagram'dan şikayetçi

Özellikle koronavirüs sürecinde uygulanan kısıtlamalar sosyal medya ve internet kullanımını arttırdı. Bireyler, iletişim, eğitim, sağlık, home ofis çalışma ortamı gibi tüm ihtiyaçlarını internet üzerinden halletti. İnternet kullanımındaki artış sosyal medya bağımlılığını da beraberinde getirdi. Bireyler alkol ve uyuşturucudan daha bağımlı hale geldi.

Birey sosyal medya kullanmaya daha sabah uyanır uyanmaz başlıyor. Dijitalleşmenin hayatımıza girmesiyle yeni medya çok güçlü hale geldi. Örneğin sosyal medya bu kadar aktif ve büyük kitlelere sahip olmadığında yemeğe başlamadan önce büyükler beklenirdi, yeni dönemde ise güzel ışık içerisinde filtrelerle zenginleştirip çekilen yemek fotoğraflarının güzel çıkması bekleniyor. Aile içi sohbet ise azalmış durumda.

İçinde bulunduğumuz dönemde birey, dijital medya sayesinde arkadaş çevresinin yaşantılarına bir tık kadar uzakta. Zaman ve mekan algısı olmadan kimin ne yaptığını, nereye gittiğinden anlık olarak haberdar olabiliyor. Bu durum özentiyi de beraberinde getiriyor. Sosyal medyanın büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olması da popüler olma çabasını arttırdı. Bireyler sosyal medyada tanıdığı takipçilerin yanı sıra tanımadığı takipçilerle de etkileşim kurarak kitlesini arttırıyor. Başkaları tarafından beğenilme, onaylanma, dikizlenme, kendini gösterme hissine sahip olan birey kendini daha özel hissediyor. Özel hissetme amacıyla birçok paylaşımda bulunan birey bir yandan da gerçek dünyadan uzaklaşmış oluyor. Gerçeklikten kaçış noktası olarak da kullanılan sosyal medyada herkes olağandan kendini daha iyi daha eğlenceli ve güzel bir hayata sahip olarak kendini tanıtıyor. Öz çekimi fotoğrafları söz konusu duruma örnek olarak gösterilebilir. Çekilen fotoğraf sosyal medyaya birçok effectten geçirilip paylaşılıyor.

SOSYAL MEDYA ESTETİĞİ ARTTIRDI

Yapılan effectlerden sonra birey, kendini gerçek dünyada özel hissetmiyor ve estetik doktorlarının kapısını çalıyor. Özellikle sosyal medya kullanıcılarının artmasıyla özgüven artışı sağlayan, burundaki kıkırdak ve kemiklerin yeniden şekillendirildiği burun estetiği ameliyatı gençlerde trend haline gelmiş durumda. Pandemi döneminde maske kullanımı sağlık açısından bir zorunluluk haline gelmişti. Şu an ise maske zorunluluğu kalktığı halde açık alanda olmasına rağmen maske takan gençler var. Gençlerin maske takmasının nedeni ise yüz şeklini, burun şeklini beğenmemeleri.

DIŞ DÜNYADAN GERÇEKLİKTEN UZAKLAŞIYORLAR

Kullanıcılar sanal bir ortamda kendilerini göstermek istedikleri kimliğe bürünüp gerçek dünyadan uzaklaşmaya başladı. Gün içerisinde attığı her adımı göstererek paylaşımını bir tıkla birçok kullanıcıya ulaştırabiliyorlar.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARTTIKÇA DEPRESYON ORANI DA ARTTI

Bir süre sonra bireyde, 'X kişisi tatile gitti, dünyayı geziyor, peki ben neden gezemiyorum?', 'y kişisinin burnu ve yüzü çok güzel, benim neden suratım bu kadar güzel değil', 'z kişisi yeni bir araba almış benim neden arabam yok' algısı başlıyor. Daha sonra birey, bütçesi dışında borca girerek araba alıyor, tatile gidiyor, estetik yaptırıyor ya da tam tersine borca girmiyor sonucunda ise mutsuz ve psikolojik bunalımda gençler ortaya çıkıyor. Sosyal medya maalesef insanları tek bir forma ve tek bir güzellik algısına sokmayı başardı.