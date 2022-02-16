Cognitiwe, yapay zeka teknolojileriyle gıda atıklarının oluşmasını engelleyecek!

2021 yılında Attila Algan ve Mete Bayrak tarafından kurulan Cognitiwe, öngörüye dayalı görsel yapay zeka platformunu ürünleştirerek, dünyada ilk kez süpermarketlerdeki taze sebze-meyvelerin anlık takibini sağladı. Aynı zamanda üretim bantlarındaki kalite kontrol süreçlerini, stok görüntüleme ile iş yeri güvenliği ve çalışan sağlığını da takip eden Cognitiwe, perakendede alanında Migros ve MAF Carrefour, üretim sektöründe ise Tofaş, Borusan Mannesmann ve MEXT (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Teknoloji Merkezi) gibi yerel ve uluslararası müşterilere hizmet veriyor. TechOne VC liderliğinde StartersHub, Startup Wise Guys ve EGIAD Melekleri’nin dahil olduğu yatırım turunda 605 bin dolar yatırım alan Cognitiwe, Milano ve Tallinn ofisleri üzerinden Avrupa’ya açılarak küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Perakende ve üretim sektörlerinde yaklaşık üç yıllık bir geliştirme sürecinin ardından, ürünlerini müşterilerle buluşturmaya başladıklarını belirten Cognitiwe Kurucu Ortağı Attila Algan ”Müşterilerin en büyük beklentisi, taze sebze ve meyvenin anlık tazelik ve stok durumunu gösteren, stok planogram analizi yapan veya üretimde daha en başta oluşabilecek kalite problemlerini tespit eden sistemlerin onlara sunulmasıydı. Kullandığımız görsel yapay zeka ile perakende sektöründeki müşterilerimize gıda tazeliği görüntüleme, raf yerleşim takibi ve dolandırıcılık tespiti sağlıyoruz. Üretim sektörüne sunduğumuz çözümler ise kalite kontrol ve hatalı üretim tespiti süreçleri ile stok yönetimi ve iş güvenliği çözümlerini içeriyor”dedi.

Perakende ürününe, süpermarket kasalarında ve self servis ödeme noktalarında ürünlerin yanlış okutulması veya okutulmaması sonucu ortaya çıkabilecek mali kayıpları engelleyen bir özellik de ilave eden Cognitiwe, mobil operatörlerle beraber çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 5G üzerinden sunulabilecek bir çözümün de pilot aşamasında.

Yapay zeka algoritmaları sorunları oluşmadan engellemeyi hedefliyor

Kontrolleri yaparken ürettiği verileri, çevresel verilerle birleştirerek geleceğe yönelik öngörülerde de bulunabilen Cognitiwe, müşterilerini de kolayca yönlendirebiliyor. Üretilen veriler sayesinde raflardaki kutulu ürünlerde doğru veya yanlış yerleştirilmiş ve eksik kalmış ürünlerin sayısını, boş kalmış alanları, rafta görüntülenen markaların yüzdesini ve hangi taze ürünlerin uzun süre kasada bekleyip bozulmaya başladığını öğrenmenin müşterilere zaman ve bütçe açısından büyük tasarruf sağladığının altını çizen Cognitiwe Kurucu Ortağı Mete Bayrak “Yapay zeka algoritmalarımız, reyondaki ürünlerin hangi saatten sonra bozulmaya başlayacağını tahmin eden, raflardaki kutulu ürünlerin stoklarının azaldığını gösteren uyarılar veriyor. Üretim sektöründe de benzer bir mantıkla, pres hattında kalıplardaki milimetrik taşmaları tespit edebiliyor ve tonaj, saç kalınlığı, ısı gibi diğer değerleri de toplayarak, yine kendi geliştirdiğimiz yapay zeka algoritmaları ile saç üzerinde yırtılma veya deformasyon olmadan önce uyarıda bulunabiliyoruz” dedi.

Cognitiwe’nin derin öğrenme algoritmaları ile ürettiği verilerin, sürdürülebilirlik sistemlerine de katkı sağladığının altını çizen Bayrak “Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan 2021 yılı Gıda Atık Endeksi Raporu, 2019 yılında dünya genelinde oluşan 931 milyon ton gıda atığının yüzde 13’ünün perakendeden geldiğini ortaya koydu. Türkiye’de ise sadece perakende sektörünün yarattığı gıda atığının yıllık 1,3 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Yapay zekadan faydalanarak, perakende sektöründeki müşterilerimizle birlikte sağladığımız gıda israfının çevresel etkilerini de bir süre sonra daha net olarak verilerle ortaya koyma imkanımız olacak” dedi. Cognitiwe’nin üretim sektöründe hat içi üretim boyunca yaptığı analizler de malzeme, zaman ve enerji tasarrufu ile sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Ek bir donanım maliyetine ihtiyaç duyulmuyor

Türkiye için KVKK, Avrupa Birliği içinse GDPR ile uyumlu çalışan Cognitiwe’nin geliştirdiği ürünlerin tümü, herhangi bir ek donanım yatırımına ihtiyaç duymadan, mevcut IP kameralara entegre olabiliyor. Ayrıca bulut üzerinde çalışabildiği için sunucu yatırımı maliyeti gerektirmemiş oluyor.

İtalya, İngiltere ve İspanya ile Nordik ülkelere odaklanarak Avrupa’da büyümeyi hedefleyen Cognitiwe, 2022’nin ikinci yarısında da yeni bir yatırım turuna çıkmaya hazırlanıyor.