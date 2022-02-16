banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!

Cognitiwe, yapay zeka teknolojileriyle gıda atıklarının oluşmasını engelleyecek!

İleri teknoloji ile geliştirilen Cognitiwe öngörüye dayalı görsel yapay zeka platformu, perakende ve üretim sektörlerine özel sunduğu ürünlerle küresel bir marka olmayı hedefliyor. Dünyada ilk kez Cognitiwe tarafından hayata geçirilen “sebze-meyve tazelik durumu” tespiti, geleceğe yönelik analizleriyle perakende sektöründeki gıda israfının ortaya çıkmasını önlüyor.

Bilim, Teknoloji 16.02.2022, 14:36
Cognitiwe, yapay zeka teknolojileriyle gıda atıklarının oluşmasını engelleyecek!

2021 yılında Attila Algan ve Mete Bayrak tarafından kurulan Cognitiwe, öngörüye dayalı görsel yapay zeka platformunu ürünleştirerek, dünyada ilk kez süpermarketlerdeki taze sebze-meyvelerin anlık takibini sağladı. Aynı zamanda üretim bantlarındaki kalite kontrol süreçlerini, stok görüntüleme ile iş yeri güvenliği ve çalışan sağlığını da takip eden Cognitiwe, perakendede alanında Migros ve MAF Carrefour, üretim sektöründe ise Tofaş, Borusan Mannesmann ve MEXT (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Teknoloji Merkezi) gibi yerel ve uluslararası müşterilere hizmet veriyor. TechOne VC liderliğinde StartersHub, Startup Wise Guys ve EGIAD Melekleri’nin dahil olduğu yatırım turunda 605 bin dolar yatırım alan Cognitiwe, Milano ve Tallinn ofisleri üzerinden Avrupa’ya açılarak küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor. 

Perakende ve üretim sektörlerinde yaklaşık üç yıllık bir geliştirme sürecinin ardından, ürünlerini müşterilerle buluşturmaya başladıklarını belirten Cognitiwe Kurucu Ortağı Attila Algan ”Müşterilerin en büyük beklentisi, taze sebze ve meyvenin anlık tazelik ve stok durumunu gösteren, stok planogram analizi yapan veya üretimde daha en başta oluşabilecek kalite problemlerini tespit eden sistemlerin onlara sunulmasıydı. Kullandığımız görsel yapay zeka  ile perakende sektöründeki müşterilerimize gıda tazeliği görüntüleme, raf yerleşim takibi ve dolandırıcılık tespiti sağlıyoruz. Üretim sektörüne sunduğumuz çözümler ise kalite kontrol ve hatalı üretim tespiti süreçleri ile stok yönetimi ve iş güvenliği çözümlerini içeriyor”dedi. 

Perakende ürününe, süpermarket kasalarında ve self servis ödeme noktalarında ürünlerin yanlış okutulması veya okutulmaması sonucu ortaya çıkabilecek mali kayıpları engelleyen bir özellik de ilave eden Cognitiwe, mobil operatörlerle beraber çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 5G üzerinden sunulabilecek bir çözümün de pilot aşamasında.

Yapay zeka algoritmaları sorunları oluşmadan engellemeyi hedefliyor 

Kontrolleri yaparken ürettiği verileri, çevresel verilerle birleştirerek geleceğe yönelik öngörülerde de bulunabilen Cognitiwe, müşterilerini de kolayca yönlendirebiliyor. Üretilen veriler sayesinde raflardaki kutulu ürünlerde doğru veya yanlış yerleştirilmiş ve eksik kalmış ürünlerin sayısını, boş kalmış alanları, rafta görüntülenen markaların yüzdesini ve hangi taze ürünlerin uzun süre kasada bekleyip bozulmaya başladığını öğrenmenin müşterilere zaman ve bütçe açısından büyük tasarruf sağladığının altını çizen Cognitiwe Kurucu Ortağı Mete Bayrak “Yapay zeka algoritmalarımız, reyondaki ürünlerin hangi saatten sonra bozulmaya başlayacağını tahmin eden, raflardaki kutulu ürünlerin stoklarının azaldığını gösteren uyarılar veriyor. Üretim sektöründe de benzer bir mantıkla, pres hattında kalıplardaki milimetrik taşmaları tespit edebiliyor ve tonaj, saç kalınlığı, ısı gibi diğer değerleri de toplayarak, yine kendi geliştirdiğimiz yapay zeka algoritmaları ile saç üzerinde yırtılma veya deformasyon olmadan önce uyarıda bulunabiliyoruz” dedi. 

Cognitiwe’nin derin öğrenme algoritmaları ile ürettiği verilerin, sürdürülebilirlik sistemlerine de katkı sağladığının altını çizen Bayrak “Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan 2021 yılı Gıda Atık Endeksi Raporu, 2019 yılında dünya genelinde oluşan 931 milyon ton gıda atığının yüzde 13’ünün perakendeden geldiğini ortaya koydu. Türkiye’de ise sadece perakende sektörünün yarattığı gıda atığının yıllık 1,3 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Yapay zekadan faydalanarak, perakende sektöründeki müşterilerimizle birlikte sağladığımız gıda israfının çevresel etkilerini de bir süre sonra daha net olarak verilerle ortaya koyma imkanımız olacak” dedi. Cognitiwe’nin üretim sektöründe hat içi üretim boyunca yaptığı analizler de malzeme, zaman ve enerji tasarrufu ile sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. 

Ek bir donanım maliyetine ihtiyaç duyulmuyor

Türkiye için KVKK, Avrupa Birliği içinse GDPR ile uyumlu çalışan Cognitiwe’nin geliştirdiği ürünlerin tümü, herhangi bir ek donanım yatırımına ihtiyaç duymadan, mevcut IP kameralara entegre olabiliyor.  Ayrıca bulut üzerinde çalışabildiği için sunucu yatırımı maliyeti gerektirmemiş oluyor.

İtalya, İngiltere ve İspanya ile Nordik ülkelere odaklanarak Avrupa’da büyümeyi hedefleyen Cognitiwe, 2022’nin ikinci yarısında da yeni bir yatırım turuna çıkmaya hazırlanıyor. 

#yapay zeka #Teknoloji
Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11