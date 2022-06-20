Afet yönetimine yapay zekalı çözüm

Dünya nüfusu hızla artıyor, 2050 yılı itibarıyla 6.5 milyar insanın şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. Daha bugünden üretilen enerjinin yarısını tüketen, dünyanın karbon salımının yüzde 80’ine neden olan büyük şehirlerde yaşam giderek zorlaşıyor. Gelecek için hayati önem taşıyan şehirlerin, sürdürülebilir, dirençli ve yaşanabilirlik standardı yüksek olmasının yolu ise yenilikçi teknolojiler kullanmaktan geçiyor.

Araştırmalara göre; akıllı şehirleşme gayri safi yurt içi hasılada yüzde 15 artış sağlıyor. Diğer yandan akıllı şehir teknolojilerine dünya ölçeğinde yatırımların 2023 yılında 27,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Cerebrum Tech Kurucusu DR. Erdem Erkul, “Akıllı şehirleşme anlayışıyla ulaşımdan güvenlik ihtiyaçlarına, enerjiden atık yönetimine kadar pek çok konu başlığı, yapay zeka yardımıyla koordineli şekilde yönetilebilir. Geçen yıl Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri Marmara Denizi’ndeki müsilaj oldu. Birçok bölgemizde orman yangınları doğal yaşam alanlarına ciddi zararlar verdi. Diğer yandan Karadeniz bölgesi ağırlıkta olmak üzere üst üste sel felaketleri yaşadık, son olarak da Ankara’da yaşanan sel felaketiyle kayıplar verdik. Cerebrum Tech olarak tüm bu felaketlerin akıllı şehirleşmeye geçilmesiyle önlenebileceğini belirtmek istiyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin de yardımıyla çevre sorunlarına çözüm bulmak, kaynakların etkin kullanılabilmesini sağlamak mümkün. Ancak bu saydıklarımı yaparsak gelecek nesillere daha sürdürülebilir şehirler bırakabiliriz” dedi.

Metaverse’de afet yönetimi eğitimleri yapılabilir

Erkul şöyle devam etti: “Afet yönetimi konusunda aşama aşama afet önleme tedbirlerinden afet sırasında nasıl organize olunacağı, sonrasında da nasıl rehabilite edileceği şeklinde prosedürlerle yapay zeka destekli süreç yönetimleri yapılmalı. Bu sistemlerde etkin rol alacak görevliler metaverse’te simülasyonlar yardımıyla eğitilebilir. Veri analizi yardımıyla karar destek sistemleri yöneticilere yol gösterebilir. Saha ekiplerinin ihtiyaca uygun yönlendirilmesi gibi hayati kararlar daha kısa sürede alınabilir. Afet yönetimi sel, yangın, deprem gibi farklı konu başlıklarında özelleştirilebilir.”