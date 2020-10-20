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Yunus Emre Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Üyelerinden Müftü Ali Erhun’a ziyaret
YUNUS EMRE CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ ÜYELERİNDEN MÜFTÜ ALİ ERHUN’A ZİYARET
BİLECİK 20.10.2020, 11:35
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Bilecik Yunus Emre Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ve beraberindekiler Müftü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti.
Bilecik’te yapımına başlanan ve bittiğinde 450 metrekare ibadete alanına sahip olacak Yunus Emre Camii’nin Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanı ve üyeleri ile bir süre sohbet eden Müftü Ali Erhun, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. İcra ettikleri hayırlı hizmetlerde muvaffakiyetler dileyen Müftü Erhun, "Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde yapımına başlanan Yunus Emre Camii’nin temeli 2019 yılında atıldı. Camimiz tamamlandığında 450 metrekare ibadete alanına sahip olacak. Gelecek nesillerin bu camiyi dolduracağına inanıyorum" dedi.
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