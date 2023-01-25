Yenipazar’a kurulan hayvan tesisinde inceleme

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Danişment Köyü’ne kurulan hayvan tesisinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İl Müdürü Yoldaş, Yenipazar İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt ile birlikte ilgili köy muhtarları ve bilirkişi heyetiyle birlikte ilçeye bağlı Danişment Köyü’ne kurulan şirkette yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrası açıklama yapan Müdür Yoldaş, “Çalışan ve üreten çiftçilerimizin ve işletmelerimizin her daim yanında olduklarını ve yeni kurulan tarım işletmesiyle tarımsal faaliyetlerin arttırılarak ülke ekonomisine olumlu katkılarının olacağı vurgulanarak gerekli çalışmaları yapılacağız” dedi.