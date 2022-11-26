Yatırımların hızlandırılması için Bakan Varank’tan destek istediler

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk’ü ziyaret ederek Bilecik’te yapılan projeler hakkında bilgi aktardılar.

İkili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’yi ziyaret ederek Bilecik’te ki projeler hakkında görüşüldü.

Başkan Şahin ve Başkan Yıldırım’ın yapmış olduğu ziyarette Bilecik ilinde ve Osmaneli ilçesinde yapılan yatırımlar, yapımı tamamlanan projeler, sanayi alanları, organize sanayi bölgelerine ilave alanlar ve daha birçok konular değerlendirildi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ayrıca Osmaneli ilçesindeki 5 bin tonluk güneş enerjili soğuk hava deposu, meyve suyu tesisi, yeni OSB ilavesi konularında gelinen son durum hakkında bilgi aktararak bu yatırımların hızlandırılması için Bakan Mustafa Varank’tan destek istedi.

Bakan Varank’tan yapımı tamamlanan projelerin açılışı için en kısa sürede Bilecik’e teşrif edeceğinin sözünü alan Başkan Yıldırım ve Başkan Şahin, Bakan Varank’a misafirperverliği, Bilecik’e ilgisi ve konulara desteği için çok teşekkür ettiler.