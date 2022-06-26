Vekaletle kurban organizasyonu tanıtım toplantısı yapıldı

Vekaletle kurban organizasyonu konusunda Bilecik’in Türkiye sıralamasında oransal olarak önemli bir yere sahip olduğuna değinen Bilecik Müftüsü Ali Erhun, “2021 yılında Bilecik il genelinde bin 401 adet vekaletle kurban bağışı yapılmıştır” dedi.

Bilecik’te Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir hayır vakfının işbirliğinde ‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ temasıyla düzenlenen, vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu tanıtmak amacıyla din görevlileri ve müftülük personeli için toplantı düzenlendi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Sanatları Daire Başkanı Fatih Çelik, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, şube müdürleri, din görevlileri ve müftülük personeli de katıldı. Toplantı Kayıboyu Camii Müezzin Kayyımı Recep Akdaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

“2021’de bin 401 adet vekaletle kurban bağışı yapılmıştır”

Toplantıda açış konuşması yapan İl Müftüsü Ali Erhun, 2021 yılında vekaletle yapılan kurban bağışlarının sayısından bahsederek, “2021 yılında Bilecik il genelinde bin 401 adet vekaletle kurban bağışı yapılmıştır. Vekaletle kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımızın 350 hisse kurbanı ilimizde kesilmiş ve ihtiyaç sahibi 800 aileye dağıtılmıştır” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Sanatları Daire Başkanı Fatih Çelik ise yaptığı konuşmada, her alanda olduğu gibi vekalet yoluyla kurban organizasyonunda da büyük başarılar elde ettiklerini ifade etti.