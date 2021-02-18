Vali Şentürk talepleri kaymakamlardan dinledi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerini ziyaret ederek ilçelerdeki talep ve sorunları bizzat kaymakamlardan dinledi.

Vali Bilal Şentürk, ilk olarak Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin’i makamında ziyaret etti. Vali Şentürk, Kaymakam Şahin’den ilçede devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Ardından Yenipazar ilçesine geçerek Yenipazar Kaymakamlığına vekaleten atanan Muhammed Raşit Kurt’u makamında ziyaret etti. Vali Şentürk, Kaymakam Vekili Kurt’a başarılar dileyerek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.