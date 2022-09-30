Vali Kızılkaya’nın Gölpazarı temasları

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bazı programlara katılmak ve incelemeler yapmak için Gölpazarı’nı ziyaret etti.

İlk olarak Gölpazarı Kaymakamlığı’na atanan Mustafa Nevzat Mercan’ı ziyaret eden Vali Kızılkaya, ardından muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların talep ve isteklerini tek tek dinleyen Vali Kızılkaya, yapılacak olan çalışmalardan bahsederek muhtarların görev ve sorumluluklarının önemine dikkat çekti. Daha sonra Gölpazarlı vatandaşlarla halk buluşması gerçekleştiren Vali Kızılkaya, burada vatandaşlarla sohbet ederek çay içti.

Programlar çerçevesinde Vali Kızılkaya, Gölpazarı Devlet Hastanesi’ne tıbbı cihaz bağışında bulunan İstiklal Mahallesi Muhtarı Sebahat Gökçe’yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından hastanede incelemede bulunan Vali Kızılkaya, duyarlılığından dolayı Muhtar Gökçe’ye teşekkür ederek görevi başındaki sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ziyaretlerin sonunda Vali Kızılkaya, 1995 yılında vatani görevini yaparken Ankara’da şehit düşen İsmail Çetin’in ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Yaşariye Çetin ve kardeşi Ali Çetin ile bir araya gelen Vali Kızılkaya, şehidimize Allah’tan rahmet dileyerek dua etti.

Programlarda Vali Kızılkaya’ya, Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer eşlik etti.