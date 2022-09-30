Vali Kızılkaya üretici tesislerini inceledi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Gölpazarı’nda hayata geçirilen Ceviz İşleme ve Kurutma Tesisini ve yapımına başlanan Meyve İşleme Tesisi’ni ve Soğuk Hava Deposu’nu inceledi.

Bilecik Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği, Gölpazarı Belediyesi, BEBKA, Gölpazarı Ziraat Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün ortak projesiyle hayata geçirilen Ceviz İşleme ve Kurutma Tesisini inceleyen Vali Kızılkaya, ceviz işleme süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gölpazarı Belediyesi ve BEBKA ortaklığında ilçede yapımı devam eden bir diğer proje olan Meyve İşleme Tesisini ve Soğuk Hava Deposu da inceleyen Vali Kızılkaya, tesis hakkında bilgi aldı.

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde Gölpazarı’nda iki projenin yürütüldüğünü belirten Vali Kızılkaya; “Ceviz İşleme ve Kurutma Tesisiyle ilçemizde son yıllarda ciddi bir üretim kapasitesine ulaşan ceviz üretiminde çiftçilerimiz büyük bir zahmetten kurtularak ürünlerini kolayca işlemiş olacaklar. Böylece zamandan ve enerjiden tasarruf sağlanarak daha iyi şekilde ürünlerini işleyen vatandaşlarımız gelirlerini de artırmış olacaklar. Bir diğer tesisimiz olan Meyve İşleme Tesisini ve Soğuk Hava Deposu yapımı tamamlandığında üreticilerimiz ürünlerini daha uzun süre saklayarak değerlendirme imkanı sağlayacaklar. Bu sayede ceviz ve meyve diyarı Gölpazarı’mızda üreticilerimiz hayata geçirilen projelerle gelirlerini hem artıracak hem de daha profesyonel bir şekilde üretim ve satış yapacaklar. Desteklerinden ötürü başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a şükranlarımı sunarım” diyerek tesislerin hayırlı olmasını diledi.

Vali Kızılkaya’ya incelemelerde Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Belediye Başkanı Hayri Suer eşlik etti.