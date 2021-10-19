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Vali Kızılkaya muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

BİLECİK 19.10.2021, 15:36
Vali Kızılkaya muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, ’19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısıyla Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ile köy ve mahalle muhtarlarını makamında kabul etti. Muhtarın vatandaşların dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olduklarını anlatan Vali Kızılkaya, "Beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, sorumluluk bölgeleri içerisindeki mahalle veya köylerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etme gibi önemli bir görevi de yerine getirmektedir. Şehrimizin her alanda gelişmesinde, kalkınmasında muhtarlarımızın rehberliğine, düşüncelerine ihtiyacımız vardır. İnanıyorum ki her bir muhtarımız geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu bilinçle çalışmalarını sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir görev üstlenen tüm köy ve mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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