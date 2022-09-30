Vali Kızılkaya KYK yurtlarında incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik’te bulunan KYK yurtlarını incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan KYK yurtlarında incelemelerde bulundu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’den müdürlüğün çalışmaları, personel durumu, yurtların fiziki durumu, öğrenci sayısı ve kapasitesi gibi konularda brifing alan Vali Kızılkaya yurtlarda incelemelerde bulundu.

KYK öğrenci yurtlarında bulunan öğrenci odaları, kütüphane, kafeterya, yemekhane ve sosyal alanlarda incelemelerde bulunan Vali Kızılkaya, yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek İl Müdürü Özdemir ve yurt müdürlerinden bilgiler aldı.

Amaçlarının öğrencilere güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sağlamak olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, tüm yurt çalışanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, üniversitede okuyacak öğrencilere başarılar diledi.