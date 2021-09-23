Ulupınar köyünde kırmızı meyve hasadı yapıldı

Bilecik’in Ulupınar köyünde kırmızı meyvelerin hasadı yapıldı. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş “Küçük parçalarda daha katma değeri yüksek olan ürünlerin yetiştirilmesi için deneme alanları kuruyoruz” diyerek çiftçileri bu şekilde yönlendirdiklerini bildirdi.

Bilecik eski Valisi Bilal Şentürk’ün de büyük emeklerinin geçtiği Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlattığı ’Bereketli Topraklar Kırmızı Meyvelerle Buluşuyor’ projesi kapsamında toprağa ekilen meyvelerin hasadı yapıldı. Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu’nun katıldığı hasat programına Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halis Nalbant, bir kalkınma ajansının yatırım destek ofisi koordinatörü Banu Çiçek Güngördü ve Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile üreticiler katıldı.

Hasat Programı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Vekili Kadiroğlu, tayini çıkmasıyla Bilecik’te ki valilik görevine veda eden Bilal Şentürk’ü yad ederek “ Böyle güzel, verimli toprakları olan, geleceği de parlak olan Bilecik’i daha da güzelleştirmek, potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilmek için her alanda çalışıyoruz. Ve bu çalışmaların karşılığını buluyoruz. Projede emeği geçen başta Sayın Valimiz Bilal Şentürk olmak üzere, herkese teşekkür ediyor, üreticimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

“Küçük parçalarda daha katma değeri yüksek olan ürünlerin yetiştirilmesi için deneme alanları kuruyoruz”

Yoldaş, Ulupınar köyünün model ve örnek bir köy olduğunu dile getirerek, “Valimiz Bilal Şentürk’ ün büyük emekleri ile geçtiğimiz yıl Aralık ayında il müdürlüğümüzce hazırlanan ’Bereketli Topraklar Kırmızı Meyvelerle Buluşuyor’ projesi kapsamında ahududu ve böğürtlen fidanlarını Ulupınar köyümüzde toprakla buluşmuştu. Köyümüz model ve örnek bir köy haline geldi. Uygulanan çilek projesi, çiftçilerimize ve üreticilerimize örnek olacak bir proje haline geldi. Birim alanından yüksek verim elde etmemiz için küçük parçalarda daha katma değeri yüksek olan ürünlerin yetiştirilmesi için deneme alanları kuruyoruz ve çiftçimizi bu şekilde yönlendiriyoruz” dedi.

“Modern tekniklerin kullanılması hedefledik”

Proje de modern tekniklerin kullanılmasını hedeflediklerini dile getiren Yoldaş, “ 2 dekarlık alanda Haritage ahududu çeşidinden 300 adet, Aksu Kırmızısı ahududu çeşidinden 200 adet ve Jumbo çeşit böğürtlenden ise 500 adet fidan dikimiyle gerçekleştirilecek projede modern tekniklerin kullanılması hedefledik. Bu köyde üreticimiz, ailesiyle örnek model ortaya koyuyor. Bizde gerek bakanlık nezdinde gerekse il müdürlüğümüz tarafından kendilerine destekçi olmaya devam edeceğiz.”