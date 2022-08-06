Uğur Mumcu parkı çocuklar için daha eğlenceli hala gelecek

Bilecik Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Uğur Mumcu Parkı’nda yapılacak yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve birim müdürlerinin olduğu incelemelerde çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Başkan V. Subaşı, mahalle sakinleri başta olmak üzere tüm Bilecik’e hitap edebilecek güzel bir park çalışması gerçekleştireceklerini söyledi.

‘’Çalışmalarda hiçbir ağaç zarar görmeyecek’’

Çalışmaların detayları hakkında bilgi veren Başkan V. Subaşı, çalışmada hiçbir ağacın zarar görmeyeceğini ve vatandaşların bu konuda rahat olmasını vurgulayarak şunları kaydetti:

‘’Bahçelievler mahallemizdeki Uğur Mumcu Parkı’nın yapım ihalesini gerçekleştirmiştik. Çok yakın zamanda yapım süresi bitecek ve sonbaharın güzel mevsim geçişinde parkımızı vatandaşlarımızın tekrar kullanımına açacağız. Vatandaşlarımıza buradan özellikle şunun bilgisini vermek istiyorum. Çalışmada kesinlikle hiçbir ağacımız bu parkta zarar görmeyecek. Hatta yapılan yeni yollarımızın güzergâhını ağaçların kökleri belirleyecek. Bütün vatandaşlarımızın içinin rahat olmasını istiyoruz.’’

"Park çalışmasının tanıtım programına tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz’’

Başkan V. Subaşı yapılacak çalışma hakkında teknik ve detay bilgilerin verileceği tanıtım programının olacağını belirterek, "Önümüzdeki hafta içinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, parkımızın tanıtım programını yapacağız. Başta mahalle sakinlerimiz olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlarımızı bu programa davet ediyoruz" dedi.