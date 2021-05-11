Türkiye Matematik Yarışmasında 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyayla döndüler

Bilecikli ortaokul öğrencileri Türkiye Matematik Yarışması’da 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyayla dönerek, büyük bir başarıya imza attılar.

Murat Hüdavendiğar Ortaokulu 6’ıncı sınıf öğrencisi Yusuf Mert Sayar, Türkiye Matematik Yarışması’nın final etabında Türkiye birincisi olarak altın madalya ile döndü. Aynı okuldan 8’inci sınıf öğrencisi Kaan Karadağ ve 6’inci sınıf öğrencisi Ahmet Eren Aktaş bronz madalya aldı. Aynı yarışmada Edebali Ortaokulu 7’inci sınıf öğrenci Ahmet Koçer gümüş madalya, aynı okuldan 8’inci sınıf öğrencisi Alp Turan ise bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

Öğrencilerin Eğitim Danışmanı ve Matematik Olimpiyat Öğretmeni Ramazan Yalçın, başarı elde eden öğrencileri tebrik ederek, "Olimpiyatların uzun soluklu bir yarışma olduğunu ve düzenli çalışıldığı zaman başarının gelebilir. Bu önemli yarışmada madalya alan ve derece yapan öğrencilerimi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Türkiye Matematik Yarışması Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve okullarından matematikçilerin birlikte organize ettiği, Türkiye’deki matematik müfredatına dayalı matematiksel bir bilgi yarışmasıdır. Türkiye Matematik Yarışmasının amacı ise, Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin derslerde edindikleri matematiksel bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve sergilerini sağlamak, ulusal düzeyde matematik bilgisinin ve matematik sevgisini sorular yoluyla yaygınlaştırılmasını, Türkiye’deki öğretmen ve öğrenciler arasında ortak bir matematik kültürünün oluşturup yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.