Osmaneli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu çalışmaları devam ediyor.

Osmaneli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu keman, gitar, bağlama, klarnet, piyano, folklor, belediye sanatçıları grubuyla sosyal etkinliklerini devam ettiriyor.

Yakında ilçede tarihi İrfan Yılmaz Konağında kültürel, sosyal ve müzik faaliyetlerini sürdürecek olan Osmaneli Belediyesi sanatsal faaliyetleriyle sanatçılar, ilçedeki gençlerin sanat ile iç içe olma fırsatını tanıyacak.