Tüneller bölgesinde acil durum tatbikatı gerçekleştirildi

Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi öncülüğünde birçok kurum çalışanının katılımıyla karayolu tünelleri acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Eskişehir-İstanbul karayolunda yer alan Osmangazi tüneli giriş portalına yaklaşık 800 metre uzaklıktaki bölümde otomobilin duvara çarpması sonucu araçta oluşan yangına ihbarı ekipler anında olay yerine sevk edildi. Tatbikata, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Tünel İşletmesi ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri katıldı. Tatbikatta yanan otomobil ve sürücülerine yönelik; yangına müdahale, tıbbi müdahale, kaza kırım kurtarma faaliyeti ve güvenli tahliye konularında teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.