Son Dakika
Goodyear, 2020’de net satışlarını %6 oranında artırarak 3,2 milyar Türk lirası satış geliri elde etti
Tekin’den, KYK müdürlüğüne atanan Sevgi Belder Eren’i ziyaret
Pazaryeri Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) müdürlüğü görevine atanan Sevgi Belder Eren’e başkanlar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
BİLECİK 26.02.2021, 11:37
2
Pazaryeri Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) müdürlüğü görevine atanan Sevgi Belder Eren’e başkanlar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Pazaryeri KYK Müdürlüğü görevine atanan ve göreve başlayan Sevgi Belder Eren’i ziyaret etti. Yeni görevinde Sevgi Belder Eren’e başarılar dileyen Başkan Tekin, günün anısına hediye takdim etti.