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Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş’tan değerlendirme toplantısı
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda değerlendirme ve planlanma toplantısı yapıldı.
BİLECİK 04.08.2021, 11:29
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda değerlendirme ve planlanma toplantısı yapıldı.
Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yürütülen faaliyetler ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Müdür Yardımcısı Erkal Gedikli ve şube müdürleri katıldı.Mevzuat değişikleri kapsamında konuların ele alındığı toplantı, şube müdürlerinin yürüttüğü faaliyetler ve projeler hakkında genel bir değerlendirme yapıldı. Ardından, gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler konusunda istişarelerde bulunuldu.