Taksici esnafı istedi, belediye taksi durağını kapattı
BİLECİK'TE TAKSİ DURAĞINDA ÇALIŞAN 5 TAKSİCİ ESNAFI İŞ YAPAMADIKLARI GEREKÇESİYLE BELEDİYEYE BAŞVURMASI ÜZERİNE DURAK KAPATILDI. 5 TAKSİCİ ESNAFI KENTTEKİ DİĞER TAKSİ DURAĞINA KAYIT OLACAK.
Bilecik’te taksi durağında çalışan 5 taksici esnafı iş yapamadıkları gerekçesiyle belediyeye başvurması üzerine durak kapatıldı. 5 taksici esnafı kentteki diğer taksi durağına kayıt olacak.
Bilecik merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunan YHT, TOKİ Orhangazi, İstasyon ve Soğuksu Mahalleleri ile Aşağıköy, Küplü ve Bekdemir köylerinde oturan binlerce kişiye hizmet veren İstasyon Gar Taksi durağı taksici esnafının istediği üzerine belediye encümen kararıyla kapatıldı. Kapatılan taksi durağında bulunan 5 taksici esnafı kentteki diğer taksi duraklarına dağıtılacağı bildirildi.
Ayrıca, bu taksi durağının kapanmasıyla bu başta YHT yolcuları ve civarda yaşayan binlerce kişinin mağdur olacağını söyleyen mahalle sakinleri, belediyeden taksi duraklarının kapatılmamasını istediler. Bu talep belediye encümeninde oy çokluğu ile kabul edildiği öğrenildi.
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0