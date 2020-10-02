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Su kuyularındaki hatlarda tamirat ve bakım çalışması yapıldı

SU KUYULARINDAKİ HATLARDA TAMİRAT VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI

BİLECİK 02.10.2020, 13:36
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Su kuyularındaki hatlarda tamirat ve bakım çalışması yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından Yediler Ormanında bulunan su kuyularındaki hatlarda tamirat ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimler tarafından vatandaşların talebi doğrultusunda kenttin birçok noktasında çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar hakkında Bilecik Belediyesinden verilen bilgide, "Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda birçok çalışmayı gerçekleştiren ekipler, faaliyetleri kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Yamaç ve Üzümlü sokaklarında korkuluk çalışması yaptı. Gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşlarımız özellikle kış mevsiminin olumsuzluklarından korunmuş olacak. Çalışmaları kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Ormanı su kuyularındaki hatlarda tamirat ve bakım çalışması gerçekleştiren ekipler, şehrimizin çeşitli noktalarına konulmak üzere çöp kovası imalatını gerçekleştirmeye devam ediyor. İlimizdeki enerji ve doğal gaz kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonucu bozulan kaldırım ve yollarda kilit parke taşı tamirlerini gerçekleştiren ekipler ayrıca vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kanalizasyon çalışmaları ile yeni abone bağlantı hizmetlerini sunuyor" denildi.

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