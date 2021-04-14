banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

Söğüt’te jandarmaya ’Afet Farkındalık’ eğitimi verildi

.Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı personeline ’Afet Farkındalık’ eğitim verildi.

BİLECİK 14.04.2021, 11:38
2
Söğüt’te jandarmaya ’Afet Farkındalık’ eğitimi verildi

.Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı personeline ’Afet Farkındalık’ eğitim verildi.

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından Türkiye genelinde ’Afet Eğitim Seferberliği’ başlatıldı. Bu kapsamda Bilecik AFAD tarafından Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığındaki erbaş ve erlere ’Afet Farkındalık’ eğitim verildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
18°
parçalı az bulutlu