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Söğütlü genç yetenek Galatasaray’a transfer oldu

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Doruk Subaşıoğlu, Galatasaray’ın altyapısına transfer oldu.

BİLECİK 24.06.2022, 10:27
Söğütlü genç yetenek Galatasaray’a transfer oldu

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Doruk Subaşıoğlu, Galatasaray’ın altyapısına transfer oldu.

Söğüt Altay Futbol Okulu’nda kalecilik yapan 7 yaşındaki Doruk Subaşıoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 2014 doğumlu 150 çocuğun katıldığı seçmeler göz doldurdu. Seçmelerde dikkat çeken performansının ardından sarı-kırmızılı takımın altyapısına transfer olan Doruk Subaşıoğlu, Eylül ayında başlayacak Galatasaray U8 futbol takımında yer alacak. Genç yeteneğin babası Zafer Subaşıoğlu daha önceden Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor’un takım kaptanlığı yapmasının ardından kulüp başkanlığı da yapmıştı.

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