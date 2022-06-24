Sanayi ve üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilen ‘Sanayi Vizyon’ toplantısında sanayi ve üniversite işbirliği protokolü imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin de paydaşı olduğu Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) tarafından düzenlenen Bilecik Sanayi Vizyon Toplantısı, sektör ve kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Bilecik sanayisinin gelişme alanlarının belirlenmesi ve Ar-Ge ekosistemiyle entegrasyonunun geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Şeyh Edebali Üniversitesini temsilen Rektör YardımcısıProf. Dr. Cenk Karakurt katıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki programda, üniversite sanayi işbirliğinin önemine değinen Prof. Dr. Cenk Karakurt, ’’İlin potansiyelini realiteye tam olarak yansıması için üniversitemiz işbirliklerine devam etmektedir. İlgili ön lisans öğrencilerimiz 3, lisans öğrencilerimiz 7 dönem aldıkları teorik bilgilerini sahaya yansıtmalarına imkan sağlayan 3+1 ve 7+1 eğitim modeli ile önemli bir deneyim kazandırıyoruz. Böylece hem teorik hem de pratik bilgilerini sentezlemelerini sağlıyoruz’’ dedi.

Sanayi ve üniversite iş birliği protokolü imzalandı

Üniversite ile bir plastik fabrikası arasında sanayi ve üniversite iş birliği protokolü imzalanmasıyla devam eden programda, Şeyh Edebali üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu başkanlığında bir panel gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ikinci gün programında; Bilecik, Eskişehir ve Bursa’da teknoloji yoğun üretim yapan firmalar ile akademisyenler ve öğrenciler bir araya geldi. Şeyh Edebali Üniversitesi’nin Teknoloji Transfer Ofisi koordinatörlüğünde, kentin sanayisinin mevcut durumunun tespiti, belirlenen sorunların çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve gelecek vizyonun belirlenmesi amacıyla gerçekleşen programda firma temsilcilerine Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.