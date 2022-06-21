banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Bahçeli Netflix'e çattı!
Bahçeli Netflix'e çattı!
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Bilecik’e geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, bir takım ziyaretler için Bilecik’e geldi.

BİLECİK 21.06.2022, 15:06
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Bilecik’e geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, bir takım ziyaretler için Bilecik’e geldi.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, ilk olarak Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Büyükdede, burada Vali Kızılkaya’dan Bilecik’teki sanayi ve teknoloji faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Yardımcısı Büyükdede, ardından bir fabrikanın çalışma grubu üyeleriyle bir araya geldi.

Boş salona konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ardında Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde kentteki STK ve sanayicilerle bir araya geldi. Burada salonun büyük bölümünün boş olması gözlerden kaçmadı.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, ardından 1 ve 2. OSB’de faaliyet gösteren büyük üretimli bazı fabrikaları ziyaretinin ardından kentten ayrılacak.

Yorumlar (0)
23°
açık