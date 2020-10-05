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Şahin çiftinden 5 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında miniklere ziyaret

BİLECİK'TE 5 EKİM DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ KAPSAMINDA MİNİKLERE ZİYARET

BİLECİK 05.10.2020, 15:45
Şahin çiftinden 5 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında miniklere ziyaret

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, 5 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında kentte bulunan anaokullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenleri ile buluştu.

Eşi Serpil Şahin ile birlikte ana okullarını gezen Başkan Şahin, çocuklara hediyeler vererek, birlikte resim yaptı. Bilecik Belediyesi olarak eğitim ve çocuklara yönelik bütün faaliyetlere katkı vermeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Şahin, ‘’5 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında minik öğrencilerimizi ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldık. Çocuklarımızın aydınlık yarınları için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Hiçbir çocuğumuzun aç ve eğitimsiz kalmadığı bir gelecek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün çocuklarımızın Dünya Çocuk Günü’nü kutluyorum" dedi.

Öğretmen ve çocuklar da Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin’e ziyaretleri ve hediyeleri dolayısıyla teşekkür etti.

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