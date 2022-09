Rektör Beydemir, Tıp Fakültesi öğrencilerine ilk dersi verdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yeni eğitim öğretiminin ilk dersini Tıp Fakültesi öğrencilerine verdi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde tıp eğitimlerine başlayan, çiçeği burnunda Tıp Fakültesi öğrencilerine ilk dersi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir verdi. Gerekli fiziki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yıl ilk defa Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne gelen Tıp Fakültesi 1’nci sınıf öğrencilerinin ilk dersine giren Rektör Beydemir, eğitim hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler verip öğrencilere tıp öğrenimi ve hayata dair önemli tavsiyelerde bulundu.

Öğrenciler ile uzun süre sohbet eden Rektör Beydemir, “Fakültemizde deneyimli, kendini kanıtlamış çok kıymetli hocalarımız bulunuyor. Bizler, ülkemize ve milletimize üstün hizmetler verebilmeniz için sizleri en iyi şekilde yetiştireceğiz. Tüm dünya tarafından kabul edilen yenilikçi fikir ve yaklaşımları kendimize rehber edindiğimiz eğitimlerde, hocalarınızın bilgi ve tecrübelerinden en iyi şekilde istifade edin. Bir ömür gururla taşıyacağınız bu mesleğin en temel bilgilerini bu sıralarda öğreneceksiniz. Katılımcı ve girişken olun, hocalarınızın her zaman, her konuda sizlerin yanında olacağını unutmayın. Soru sormaktan, daha fazlasını talep etmekten, bilginin peşinden koşmaktan çekinmeyin. Her zaman daha fazlasını hayal edin ve yaptığınız iş her ne olursa olsun en iyisi olmaya çalışın” ifadelerini kullandı.

İlk derste öğrencilerle keyifli ve interaktif bir söyleşi gerçekleştiren Rektör Beydemir, öğrencilere hoş geldiniz diyerek yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.