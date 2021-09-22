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Rektör Beydemir, Kaymakam Başoğlu ile bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Eskişehir’in Han ilçesi Kaymakamı Hasan Başoğlu ile bir araya geldi.

BİLECİK 22.09.2021, 10:35
Rektör Beydemir, Kaymakam Başoğlu ile bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Eskişehir’in Han ilçesi Kaymakamı Hasan Başoğlu ile bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette iki kurum arasında yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. Rektör Beydemir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Üniversitemizin gelişmesi için mümkün olduğunca ziyaretlerimizi sıklaştırıyoruz” dedi.

Öte yandan Rektör Beydemir, Kaymakam Başoğlu ziyaret sonunda üniversitenin anı tabağını hediye etti.

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