Rektör Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katılmak üzere Bolu’ya gitti.

Ev sahipliğini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBU) yaptığı toplantıya katılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, diğer üniversite rektörleriyle fikir alışverişi yaptı. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve birlik üyesi 13 üniversite rektörünün katılımı ile gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısı iki oturum şeklinde yapıldı. Toplantıda ’Türk Yüksek Öğretiminin Halihazırdaki Durumu ve Geleceğe İlişkin Beklentiler’ teması işlendi.