Refüje çarparak takla attı: 1 yaralı

Bilecik’te kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafında bulunan refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bozüyük-Bilecik arasında D-650 karayolu üzerinde seyir halindeki 11 UB 686 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Ç., Karaköy mevkiine geldiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkana araç yolun sağ tarafında bulunan refüje çarparak takla atıp şarampole düştü. Kazada sürücü Yusuf Ç. hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.